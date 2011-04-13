Ахметов обіцяє працювати 24 години на добу на перемогу «Шахтаря» в ЛЧ

Президент ФК «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ запевняє, що працюватиме 24 години на добу заради майбутньої перемоги своєї команди у Лізі чемпіонів УЕФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам увечері 12 квітня після завершення другого матчу 1/4 Ліги чемпіонів УЕФА з «Барселоною», який «гірники» програли з рахунком 0:1.

Р.АХМЕТОВ відзначив, що після матчу зайшов до роздягальні команди і подякував футболістам. «Шахтар» дійшов до 1/4 Ліги чемпіонів, і мені здається, що сьогодні ми показали також непогану гру: створили 5-6 гольових моментів», - сказав президент «Шахтаря». При цьому він підкреслив, що «якщо команда створює моменти, отже, вона їх реалізовуватиме». «На те, щоб його створити, працюють всі. Я переконаний, що ми йдемо правильною дорогою, і ця дорога приведе нас до перемоги в Лізі чемпіонів», - сказав Р.АХМЕТОВ і запевнив: «24 години на добу я працюватиму на цю мету!».

За його словами, він розуміє, що «це буде найважча дорога, з величезними перешкодами, труднощами».

«Ця мета не досягається за один рік… Ми десять поєдинків провели у Лізі чемпіонів. Коли гратимемо по 10-12 матчів щороку, команда набуде досвіду», - відзначив президент «Шахтаря».

Він акцентував, що довіряє головному тренеру команди Мірчі ЛУЧЕСКУ. «Цей тренер разом зі своїми помічниками зробив дуже хорошу роботу для «Шахтаря». Нас почали поважати в Європі, він продовжить роботу, і разом з ним ми боротимемося за цей трофей», - наголосив Р.АХМЕТОВ.

Відповідаючи на запитання про можливе придбання нових гравців, він зазначив, що «гравці, які коштують 50 мільйонів євро, сьогодні не прийдуть в наш чемпіонат». «Тому ми повинні побачити того футболіста, який зараз коштує 10-15, а завтра коштуватиме 50 мільйонів у нашому клубі», - сказав Р.АХМЕТОВ і додав: «А якщо ми вийдемо на ринок і запропонуємо за того чи іншого виконавця 50 мільйонів євро, то клуб погодиться, але гравець не прийде. Клуб скаже: чим більше платять – тим краще, а гравець скаже, що у нього інші амбіції, він хоче грати в «Барселоні», «Реалі», «Манчестер Юнайтед». При цьому Р.АХМЕТОВ висловив сподівання, що «прийде час, і такі гравці поїдуть до нашої країни».

Президент «Шахтаря» ще раз підкреслив, що переконаний: команда провела хороший євросезон, дала радість уболівальникам. «Можливо, сьогодні трохи і засмутили їх. Прошу за це вибачення, але я переконаний, що ми виправимося у наступному сезоні і ставитимемо перед собою амбітні завдання, і крок за кроком йтимемо вперед до головної мети – перемоги у Лізі чемпіонів», - наголосив Р.АХМЕТОВ.

У свою чергу, головний тренер «Шахтаря» М.ЛУЧЕСКУ привітав «Барселону» з виходом у півфінал і висловив сподівання, що вона переможе і у фіналі турніру. «Тоді можна буде зрозуміло пояснити наш виліт від «Барселони», - сказав наставник «Шахтаря».

Він прямо заявив, що «не йшлося про те, щоб ми пройшли далі після цієї гри». «Це потрібно було зробити в Барселоні, але дуже багато помилок ми там припустилися (матч у Барселоні «Шахтар» програв з рахунком 1:5 - УНІАН). А сьогодні потрібно було зіграти так, щоб залишити поле з піднятою головою», - визнав М.ЛУЧЕСКУ.

Він відзначив, що другий матч чвертьфіналу вийшов видовищним. «Незважаючи на те, що у нас в складі було кілька нових гравців, ми все ж змусили «Барселону» оборонятися, створили таку кількість голевих моментів, скільки не створюють інші команди», - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

На його переконання, єдине, чого не вистачало «Шахтарю» у протистоянні з «Барселоною», так це наявність у складі донецької команди форварда іспанців Ліонеля МЕССІ. «Якби він грав у нас, ми б пройшли «Барселону», - заявив М.ЛУЧЕСКУ.

Він упевнений, що іспанська команда «практично не має вад, з великими індивідуальностями, з хорошими гравцями, які знають, коли і що робити на футбольному полі».

Кажучи про завдання команди після вильоту з Ліги чемпіонів, головний тренер «Шахтаря» зазначив, що у команді дуже багато травмованих гравців і тепер «важливо, щоб футболісти зберегли у чемпіонаті ту мотивацію, яка у них була у грі з «Барселоною». «Чемпіонат України не менш важливий, ніж навіть 1/4 Ліги чемпіонів, тому що статус чемпіона дозволяє зразу ж грати в груповому турнірі Ліги чемпіонів», – акцентував М.ЛУЧЕСКУ.

На його переконання, «Шахтарю» потрібно зробити все можливе, щоб у майбутніх матчах він вийшов «на найвищий рівень, тому що попереду на нас чекають дуже важкі ігри».

«Думаю, що ми пройдемо через складний момент, який зараз є, і, найголовніше, зуміємо відновити травмованих гравців», - зазначив М. ЛУЧЕСКУ.