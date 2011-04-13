Ракицький каже, що Луческу «гірників» не лаяв

Мірча Луческу адекватно поставився до футболістів після другої поразки від "Барселони".

Про це прес-службі клубу розповів захисник Ярослав Ракицький.

"У принципі, обидва матчі були однаково складними. Просто в першому ми пропустили п`ять голів ... Все нормально. Сьогодні грали добре і ми, і вони, просто ми не забили", - вважає він.

"Чи могло бути по-іншому? Не знаю. Може бути, Фортуна б нам посміхнулася і ми б реалізували ті моменти, які мали в першому таймі", - сказав він.

Ракицький переконаний, що у захисті команда зіграла краще, ніж в Іспанії тому що грала вдома.

"Знову не пощастило в тому плані, що не забили голи, а у "Барселони" був один момент - і вони його реалізували. Чи Луческу хвалив команду? Ну, не лаяв, скажімо так", - розповів оборонець.

"Сьогодні зіграли гідно, але ... Це "Барселона". Можу сказати, що з нею можна грати, причому добре", - сказав він наостанок.

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