Ахметов вірить, що Шахтар виграє Лігу чемпіонів

Донецький "Шахтар" може виграти Лігу чемпіонів.

Про це напередодні чвертьфінального поєдинку з "Барселоною" заявив президент клубу Рінат Ахметов.

"Поразка 1:5 у першому матчі дуже сильно б`є по нашим амбіціям, але все таки 3-4 моменти ми створили. Якщо і далі грати в такий футбол, то результат неодмінно з`явиться. Я вірю, що ми виграємо Лігу Чемпіонів. Завтра гра може скластися по-різному. Мої футболісти зроблять все щоб перемогти, а ось з яким рахунком покаже гра", - сказав Ахметов.

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