Результати 32-го туру англійської Прем`єр-ліги
"Ліверпуль" розбив "Манчестер Сіті"
В останньому матчі 32-го туру англійської Прем`єр-ліги "Ліверпуль" виграв у "Манчестер Сіті".
Ліверпуль - Манчестер Сіті 3:0 (Керролл 12, 34, Кейт 32)
Два м`ячі в грі на рахунку найдорожчого англійського гравця: за перехід Енді Керролла з Ньюкасла "Ліверпуль" заплатив 35 млн. фунтів.
Нагадаємо, що раніше зіграли
Блекпул - Арсенал 1:3 (Тейлор-Флетчер 52 - Абу Дьябі 18, Ебуе 21, ван Персі 76)
Астон Вілла - Ньюкасл 1:0 (Коллінз 23)
Тоттенхем - Сток Сіті 3:2 (Крауч 10, 34, Модрич 18 - Етерінгтон 26, Джоунс 40)
Сандерленд - Вест Бромвич 2:3 (Шорі 9, Бардслі 30 - Одемвінгі 28, Мулумбу 53, Шарнер 71)
Блекберн - Бірмінгем 1:1 (Хойлетт 44 - Бойєр 31)
Болтон - Вест Хем 3:0 (Старрідж 14, 52, Чун Юн Лі 19)
Челсі - Віган 1:0 (Малуда 66)
Вулверхемптон - Евертон 0:3 (Бекфорд 20, Невілл 38, Білялетдінов 44)
МЮ - Фулхем 2:0 (Бербатов 11, Валенсія 32)
***
Матчі 33-го туру відбудуться
16 квітня Евертон (44) - Блекберн (35)
Віган (31) - Блекпул (33)
Вест Бромвич (39) - Челсі (58)
Бірмінгем (35) - Сандерленд (38)
Вест Хем (32) - Астон Вілла (37)
17 квітня Арсенал (62) - Ліверпуль (48)
19 квітня
Ньюкасл (39) - МЮ (69)
26 квітня Сток Сіті (38) - Вулверхемптон (32)
27 квітня
Фулхем (38) - Болтон (43)
10 травня Манчестер Сіті (56) - Тоттенхем (53)
***
20 квітня (пропущені матчі 28-го туру) Челсі - Бірмінгем
Тоттенхем - Арсенал
***
Матчі 34-го туру відбудуться
23 квітня
МЮ - Евертон
Астон Вілла - Сток Сіті
Блекпул - Ньюкасл
Ліверпуль - Бірмінгем
Сандерленд - Віган
Тоттенхем - Вест Бромвич
Вулверхемптон - Фулхем
Челсі - Вест Хем
24 квітня
Болтон - Арсенал
25 квітня Блекберн - Манчестер Сіті