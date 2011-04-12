Результати 32-го туру англійської Прем`єр-ліги

"Ліверпуль" розбив "Манчестер Сіті"

В останньому матчі 32-го туру англійської Прем`єр-ліги "Ліверпуль" виграв у "Манчестер Сіті". Ліверпуль - Манчестер Сіті 3:0 (Керролл 12, 34, Кейт 32) Два м`ячі в грі на рахунку найдорожчого англійського гравця: за перехід Енді Керролла з Ньюкасла "Ліверпуль" заплатив 35 млн. фунтів. Нагадаємо, що раніше зіграли Блекпул - Арсенал 1:3 (Тейлор-Флетчер 52 - Абу Дьябі 18, Ебуе 21, ван Персі 76) Астон Вілла - Ньюкасл 1:0 (Коллінз 23) Тоттенхем - Сток Сіті 3:2 (Крауч 10, 34, Модрич 18 - Етерінгтон 26, Джоунс 40) Сандерленд - Вест Бромвич 2:3 (Шорі 9, Бардслі 30 - Одемвінгі 28, Мулумбу 53, Шарнер 71) Блекберн - Бірмінгем 1:1 (Хойлетт 44 - Бойєр 31) Болтон - Вест Хем 3:0 (Старрідж 14, 52, Чун Юн Лі 19) Челсі - Віган 1:0 (Малуда 66) Вулверхемптон - Евертон 0:3 (Бекфорд 20, Невілл 38, Білялетдінов 44) МЮ - Фулхем 2:0 (Бербатов 11, Валенсія 32) *** Матчі 33-го туру відбудуться 16 квітня Евертон (44) - Блекберн (35) Віган (31) - Блекпул (33) Вест Бромвич (39) - Челсі (58) Бірмінгем (35) - Сандерленд (38) Вест Хем (32) - Астон Вілла (37) 17 квітня Арсенал (62) - Ліверпуль (48) 19 квітня Ньюкасл (39) - МЮ (69) 26 квітня Сток Сіті (38) - Вулверхемптон (32) 27 квітня Фулхем (38) - Болтон (43) 10 травня Манчестер Сіті (56) - Тоттенхем (53) *** 20 квітня (пропущені матчі 28-го туру) Челсі - Бірмінгем Тоттенхем - Арсенал *** Матчі 34-го туру відбудуться 23 квітня МЮ - Евертон Астон Вілла - Сток Сіті Блекпул - Ньюкасл Ліверпуль - Бірмінгем Сандерленд - Віган Тоттенхем - Вест Бромвич Вулверхемптон - Фулхем Челсі - Вест Хем 24 квітня Болтон - Арсенал 25 квітня Блекберн - Манчестер Сіті

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