Результати 32-го туру англійської Прем`єр-ліги

08:00, 12 квітня 2011
Спорт
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"Ліверпуль" розбив "Манчестер Сіті"

В останньому матчі 32-го туру англійської Прем`єр-ліги "Ліверпуль" виграв у "Манчестер Сіті".

Ліверпуль - Манчестер Сіті 3:0 (Керролл 12, 34, Кейт 32)

Два м`ячі в грі на рахунку найдорожчого англійського гравця: за перехід Енді Керролла з Ньюкасла "Ліверпуль" заплатив 35 млн. фунтів.

Нагадаємо, що раніше зіграли

Блекпул - Арсенал 1:3 (Тейлор-Флетчер 52 - Абу Дьябі 18, Ебуе 21, ван Персі 76) 

Астон Вілла - Ньюкасл 1:0 (Коллінз 23)

Тоттенхем - Сток Сіті 3:2 (Крауч 10, 34, Модрич 18 - Етерінгтон 26, Джоунс 40)

Сандерленд - Вест Бромвич 2:3 (Шорі 9, Бардслі 30 - Одемвінгі 28, Мулумбу 53, Шарнер 71)

Блекберн - Бірмінгем 1:1 (Хойлетт 44 - Бойєр 31)

Болтон - Вест Хем 3:0 (Старрідж 14, 52, Чун Юн Лі 19)

Челсі - Віган 1:0 (Малуда 66)

Вулверхемптон - Евертон 0:3 (Бекфорд 20, Невілл 38, Білялетдінов 44)

МЮ - Фулхем 2:0 (Бербатов 11, Валенсія 32)

***

Матчі 33-го туру відбудуться

16 квітня

Евертон (44) - Блекберн (35)

Віган (31) - Блекпул (33)

Вест Бромвич (39) - Челсі (58)

Бірмінгем (35) - Сандерленд (38)

Вест Хем (32) - Астон Вілла (37)

17 квітня

Арсенал (62) - Ліверпуль (48)

19 квітня

Ньюкасл (39) - МЮ (69)

26 квітня

Сток Сіті (38) - Вулверхемптон (32)

27 квітня

Фулхем (38) - Болтон (43)

10 травня

Манчестер Сіті (56) - Тоттенхем (53)

***

20 квітня (пропущені матчі 28-го туру)

Челсі - Бірмінгем

Тоттенхем - Арсенал

***

Матчі 34-го туру відбудуться

23 квітня

МЮ - Евертон

Астон Вілла - Сток Сіті

Блекпул - Ньюкасл

Ліверпуль - Бірмінгем

Сандерленд - Віган

Тоттенхем - Вест Бромвич

Вулверхемптон - Фулхем

Челсі - Вест Хем

24 квітня

Болтон - Арсенал

25 квітня

Блекберн - Манчестер Сіті

 

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