Луческу сподівається, що «Шахтар» завтра зіграє краще, ніж 6 квітня

Головний тренер ФК «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ вважає, що завтра його команда зіграє матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти іспанської «Барселони» «з піднятою головою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ сказав сьогодні на передматчевій прес-конференції на стадіоні «Донбас Арена».

«Природно, шансів пройти далі дуже мало – це зрозуміло всім (перший матч у Барселоні 6 квітня «Шахтар» програв з рахунком 1:5 - УНІАН). Але вийти з такої ситуації з піднятою головою, звісно, хочеться, і ми зробимо все можливе для цього», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Водночас він із жалем констатував, що у нього «немає мотивів бути всім задоволеним, оскільки здоров`я деяких хлопців – не дуже».

За словами М.ЛУЧЕСКУ, напередодні матчу є проблема з правим центральним захисником, оскільки всі троє провідних футболісти – ЧИГРИНСЬКИЙ, КУЧЕР і ЧИЖОВ - травмовані.

«Крім того, існує проблема із СРНОЮ – десь на 80 відсотків можу сказати, що він грати завтра не буде (капітан команди Даріо СРНА травмувався в матчі з «Оболонню» 10 квітня - УНІАН). Плюс РАЦ, який має три картки, не готується до матчу», - сказав наставник «Шахтаря», додавши, що також під питанням участь у завтрашньому матчі нападаючого Луїса АДРІАНО.

«У цих умовах нам доведеться грати фактично з новою обороною, благо, в товариських матчах ми награвали різні зв`язки. Але ми граємо з «Барселоною», і це все, мабуть, дасться взнаки», - відзначив М.ЛУЧЕСКУ.

Попри явні проблеми зі складом, він наголосив, що «Шахтар» прагнутиме виграти матч-відповідь з іспанцями. «Ця Ліга чемпіонів дуже багато чого дала нам, і думаю, що цей досвід вплине на наш розвиток і на подальші участі в цьому турнірі», - акцентував головний тренер «гірників», додавши, що сподівається на те, що всі, хто вийде на поле, «спробують зробити все можливе і віддадуть всі сили проти такої команди як «Барселона».

М.ЛУЧЕСКУ з жалем пригадав, що «Шахтар» був «не на належному рівні» у двох матчах цього розіграшу Ліги чемпіонів – у Лондоні з «Арсеналом» і в Барселоні, коли програв обидва матчі з однаковим рахунком 1:5. «Це все подарунки, невластиві нам. Для нас це має стати добрим уроком, і таких помилок ми більше не маємо права допускати», - суворо відзначив М.ЛУЧЕСКУ. При цьому він наголосив, що «все так сталося тому, що якоюсь мірою проявили побоювання, три голи фактично забили самі собі».

М.ЛУЧЕСКУ вірить, що його команда пам`ятає ці результати, і в них є бажання «взяти реванш, довести, що це чиста випадковість».

Він знову відзначив сильні сторони «Барселони», яка «щотри дні в чемпіонаті Іспанії проводить такі ж ігри, як у Лізі чемпіонів». «Гравці «Барселони» знають, як провокувати суперника на помилки, і знають, як використовувати це за рахунок індивідуальної майстерності», - відзначив достоїнства суперника наставник «Шахтаря».

Водночас він нагадав, що в першому матчі з «Барселоною» у складі «Шахтаря» брали участь шість молодих гравців, а «в іграх на такому рівні менше грає роль індивідуальна майстерність, а більше – як футболіст інтегрується в гру команди, виконує установку».

«Це може прийти тільки з часом, якраз після матчів на такому високому рівні», - підсумував М.ЛУЧЕСКУ з надією, що завтра його команда «зіграє краще, покаже гідний рівень».