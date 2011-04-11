«Шахтар» - «Барселона»: букмекери зглянулися над гірниками

Завтра 12 квітня в рамках матчу у відповідь 1/4 Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» на своєму полі прийме іспанську «Барселону».

Безумовно, каталонська "Барселона" є фаворитом у матчі з "Шахтарем" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill", але розрив у коефіцієнтах не настільки великий, як у першому протистоянні, повідомляє Дело.

Незважаючи на нищівну поразку в першому чвертьфінальному матчі, цього разу букмекери все-таки дають шанси на перемогу «Шахтареві».

Так, на тріумф «Барси» ставки приймаються як 2,20 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога українців оцінюється коефіцієнтом 2,75. Нічийний результат – 3,30.

Нагадаємо, що квитки на протистояння «Шахтар» - «Барселона» закінчилися у вільному продажі ще на початку квітня. Ціни варіювалися від 60 гривень до 3,2 тисяч гривень, залежно від місцерозташування. На сьогоднішній день у продажу не залишилося навіть найдорожчих квитків за 2 і 3 тисячі гривень.

Матч транслюватиметься на телеканалі Україна 12 квітня о 21.45.

Відзначимо, що перша зустріч «гірників» із каталонцями відбулася 6 квітня в іспанській Барселоні на стадіоні «Камп Ноу». Тоді гірники програли з рахунком 1:5.