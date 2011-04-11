Український вершник виступить у фіналі Кубка світу

8-10 квітня у Жашкові Черкаської області відбувся другий етап серії міжнародних змагань з виїждження VIAN tour зі статусом CDI*** і загальним призовим фондом 40 тис. доларів.

Він став продовженням вдалого відкриття міжнародного кінно-спортивного сезону в Україні, повідомили УНІАН організатори турніру.

У змаганнях взяли участь близько 50 вершників з України, Росії, Білорусі та Нідерландів і 59 коней. Особливий інтерес турніру додавала та обставина, що учасники боролися за рейтингові очки для одержання ліцензії на Олімпійські ігри 2012 року в Лондоні.

Почесним гостем турніру став видатний голландський тренер Шеф ЯНССЕН, який разом зі своєю дружиною, багаторазовою олімпійською чемпіонкою Анкі ван ГРЮНСВЕН з минулого року тренує українських вершників.

Підопічна Ш.ЯНССЕНА Інна ЛОГУТЕНКОВА на Доні Грегоріусі виграла Кюр Середнього призу (довільну програму під музику), випередивши іншого українця – Сергія ПУЗЬКА на Страдиваріусі. Але в іншому виді програми – Кюре Великого призу – С.ПУЗЬКО, виступаючи на Компліменті, здобув переконливу перемогу.

Ця перемога особливо важлива для молодого вершника, тому що йому належить наприкінці квітня виступити в Лейпцігу у фіналі Кубка світу, відзначають організатори турніру. С.ПУЗЬКО став першим українським майстром виїждження, якому вдалося таке досягнення. Він також має великі шанси стати першим українцем – учасником олімпійського турніру з виїждження: для завоювання ліцензії до Лондона йому залишилося успішно виступити на двох турнірах серії VIAN tour, які відбудуться в Жашкові в червні.

С.ПУЗЬКО також стане учнем Ш.ЯНССЕНА і А. ван ГРЮНСВЕН. Перед фіналом Кубка світу він буде два тижні готуватися у них у Голландії.