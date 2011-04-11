Шевченко про гру «Динамо»: підвела реалізація
10:21, 11 квітня 2011Спорт
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Нападник київського «Динамо» Андрій Шевченко прокоментував нічию з аутсайдером чемпіонату («МеталругЗ» - «Динамо» 1:1)
- Ми великими силами йшли вперед, але першими пропустили м’яча, – говорить Андрій. – У другому таймі зрівняли рахунок, були моменти, щоб вийти вперед. Але ми їх не реалізували.
- Думками вже були у Бразі?
- Ні, просто виникли проблеми з реалізацією моментів. Якби нам вдалося забити хоча б ще одного м’яча, гра була б зовсім іншою. Але це футбол.
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