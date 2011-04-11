Руслан Савлохов і жіноча збірна - чемпіон Європи (фото)

У команди три «золота», два «срібла» і «бронзу»

Українська збірна з вільної боротьби повернулася додому з вісьмома нагородами Чемпіоната Європи, що відбувся в Дортмунді. Українська збірна з вільної боротьби повернулася додому з вісьмома нагородами Чемпіоната Європи, що відбувся в Дортмунді. Як повідомляв УНІАН, жіноча команда, зокрема здобула 6 медалей (три «золота», два «срібла» та одну «бронзу»), а чоловіча – дві «бронзи». Фото Олександра Синиці / УНІАН

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