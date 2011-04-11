Руслан Савлохов і жіноча збірна - чемпіон Європи (фото)
08:02, 11 квітня 2011
Спорт
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У команди три «золота», два «срібла» і «бронзу»
|Головний тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов
Українська збірна з вільної боротьби повернулася додому з вісьмома нагородами Чемпіоната Європи, що відбувся в Дортмунді. Як повідомляв УНІАН,
жіноча команда, зокрема здобула 6 медалей (три «золота», два «срібла» та одну «бронзу»), а чоловіча – дві «бронзи».
|Чемпіони Європи з вільної боротьби Юлія Остапчук, Юлія Благиня, головний тренер жіночої збірної України Володимир Євонов, чемпіон Європи Катерина Бурмістрова та срібні призерки чемпіонату Аліна Махиня і Христина Дарануца, бронзова призерка Ганна Василенко
|Чемпіон Європи Юлія Остапчук (категорія до 63 кг)
|Чемпіон Європи Катерина Бурмістрова (категорія до 72 кг)
|Срібний призер Чемпіонату Європи Аліна Махиня (категорія до 67 кг)
|Бронзовий призер Чемпіонату Європи Ганна Василенко (категорія до 59 кг)
|Срібний призер Чемпіонату Європи Христина Дарануца (категорія до 48 кг)
|Чемпіон Європи Юлія Благиня (категорія до 51 кг)
Фото Олександра Синиці / УНІАН
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