Руслан Савлохов і жіноча збірна - чемпіон Європи (фото)

08:02, 11 квітня 2011
Спорт
3983

У команди три «золота», два «срібла» і «бронзу»

Головний тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов
Українська збірна з вільної боротьби повернулася додому з вісьмома нагородами Чемпіоната Європи, що відбувся в Дортмунді. Як повідомляв УНІАН, жіноча команда, зокрема здобула 6 медалей (три «золота», два «срібла» та одну «бронзу»), а чоловіча – дві «бронзи».

 

Чемпіони Європи з вільної боротьби Юлія Остапчук, Юлія Благиня, головний тренер жіночої збірної України Володимир Євонов, чемпіон Європи Катерина Бурмістрова та срібні призерки чемпіонату Аліна Махиня і Христина Дарануца, бронзова призерка Ганна Василенко

Чемпіон Європи Юлія Остапчук (категорія до 63 кг)
Чемпіон Європи Катерина Бурмістрова (категорія до 72 кг)

Срібний призер Чемпіонату Європи Аліна Махиня (категорія до 67 кг)
Бронзовий призер Чемпіонату Європи Ганна Василенко (категорія до 59 кг)

Срібний призер Чемпіонату Європи Христина Дарануца (категорія до 48 кг)
Чемпіон Європи Юлія Благиня (категорія до 51 кг)

 

Фото Олександра Синиці / УНІАН

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter