Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо примудрилося віддати очки
Сьогоднішніми іграми закінчився 24-й тур Чемпіонату України з футболу
Металург З - Динамо 1:1 (Цуріков 45 - Шевченко 46)
Карпати - Іллічівець 3:1 (Худобяк 28, Ткачук 84, Голодюк 90+4 - Ярошенко 7)
Кривбас - Металург Д 1:0 (Воронков 12)
Нагадаємо, що раніше зіграли Севастополь - Волинь 4:1 (Жабокрицький 41, Левандовський 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Піщур 33 пен.)
Дніпро - Ворскла 2:0 (Селезньов 9, 51)
Шахтар - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86).
Арсенал - Таврія 1:2 (Мазілу 4 - Причиненко 34, 42)
Зоря - Металіст 0:2 (Дєвіч 68, Вільягра 74)
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Матчі 25-го туру відбудуться
15 квітня Оболонь (30) - Карпати (42)
16 квітня
Іллічівець (22) - Волинь (29)
Ворскла (28) - Кривбас (23)
Металіст (47) - Арсенал (31)
17 квітня Таврія (32) - Шахтар (61)
Дніпро (43) - Севастополь (20)
Металург Д (29) - Металург З (12)
18 квітня Динамо (50) - Зоря (27)