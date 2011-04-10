Турнір із тайського боксу відбудеться як Кубок Президента України

У Луганську планують провести Міжнародний турнір із тайського боксу на Кубок Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в облдержадміністрації повідомив директор Асоціації професійних видів єдиноборств Луганської області Сергій ТРОФИМОВ.

За його словами, змагання планується провести 12 травня цього року. С.ТРОФИМОВ підкреслив, що до участі в турнірі будуть запрошені кращі спортсмени з багатьох країн світу.

Він зазначив, що міжнародний турнір із тайського боксу невипадково планують провести в Луганську. Вперше в історії тайського боксу збірна України зайняла перше місце в загальнокомандному заліку на аматорському чемпіонаті світу з тайського боксу муай-тай. Луганські спортсмени склали основу команди: з 20 спортсменів збірної країни 6 спортсменів – із Луганської області.

«Вихованці наших клубів показали високі результати», – зазначив С.ТРОФИМОВ.

Довідка УНІАН. Асоціація професійних видів єдиноборств Луганської області була створена в 1999 році. Вона розвиває такі напрямки єдиноборств як тайський бокс, бокс, традиційне карате-до, кікбоксинг, у-шу, рукопашний бій.