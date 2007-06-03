Янукович: ми ще маємо надію
12:46, 03 червня 2007Спорт
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Ситуація з футболом краща, ніж з сільським господарством
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що тренери збірної України з футболу мають зробити висновки після вчорашнього матчу з Францією.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам в Одеській області після ознайомлення зі станом посівів, що постраждали від посухи.
«Хлопці грали непогано, декілька помилок і все. Але у нас є надія – ще буде матч у Києві з Францією та іншими країнами. Трагедії ніякої немає, треба робити висновки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомлялося, в матчі з Францією збірна України з футболу програла з рахунком 2:0.
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