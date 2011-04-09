Результати матчів 32-го туру англійської Прем'єр-ліги

23:22, 09 квітня 2011
Спорт
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Челсі і МЮ беруть по три очки 

Закінчилися сьогоднішні матчі 32-го туру англійської Прем`єр-ліги

Тоттенхем - Сток Сіті 3:2 (Крауч 10, 34, Модрич 18 - Етерінгтон 26, Джоунс 40)

Сандерленд - Вест Бромвич 2:3 (Шорі 9, Бардслі 30 - Одемвінгі 28, Мулумбу 53, Шарнер 71)

Блекберн - Бірмінгем 1:1 (Хойлетт 44 - Бойєр 31)

Болтон - Вест Хем 3:0 (Старрідж 14, 52, Чун Чи Юний 19)

Челсі - Віган 1:0 (Малуда 66)

Вулверхемптон - Евертон 0:3 (Бекфорд 20, Невілл 38, Білялетдінов 44)

МЮ - Фулхем 2:0 (Бербатов 11, Валенсія 32)

...завтра тур продовжать

Блекпул (33) - Арсенал (59)

Астон Вілла (34) - Ньюкасл (39)

...і завершать 11 квітня

Ліверпуль (45) - Манчестер Сіті (56)

 

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