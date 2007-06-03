Султан Ібрагімов - чемпіон світу з боксу

Російський боксер Султан Ібрагімов переміг боксера із США Шеннона Бріггса і став новим чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі. Поєдинок відбувся у суботу в американському Атлантік-Сіті.

Ібрагимов переміг суддівським рішенням після 12 раундів бою, всі три арбітри виставили бали на користь росіянина - 119-109, 117-111, 115-113. Набагато легший і менший у зрості Ібрагімов “набивав” пасивного Бріггса цілу зустріч. У 10-му раунді Бріггс опинився на підлозі, але нокдауну не було зафіксовано, оскільки він впав не після удару.

За програний поєдинок екс-чемпіон світу одержав гонорар у розмірі 1,8 мільйонів доларів США, росіянин - втричі менше. Для 35-річного Бріггса ця поразка стала п`ятою в кар`єрі при 48 перемогах (42 - нокаутом) і одній нічиїй, а 32-річний Султан Ібрагімов виграв 21-й бій, з них 17 – достроково, при одному нічийному.

Після виграшу Ібрагимова всі чемпіонські пояси у важкій вазі розподілилися між боксерами з пострадянського простору: титули WBC і WBO вибороли росіяни Олег Маскаєв і Султан Ібрагімов, IBF - українець Володимир Кличко, а WBA - Руслан Чагаєв з Узбекистану.

Лента.ру