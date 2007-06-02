Результати відбіркового раунду Чемпіонату Європи з футболу 2008 р.

Франція – Україна 2:0

Закінчилися матчі відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р. Група А Казахстан - Вірменія - 1:2 (Балтієв 88 – Арзуманян 31, Овсепян 39) Фінляндія - Сербія - 0:2 (Янкович 3, Йованович 86) Азербайджан - Польща - 1:3 (Субашич 6 - Смолярек 63, Кжинувек 66, 90) Бельгія – Португалія – 1:2 (Феллені 55 – Нані 43, Елдер Поштіга 64) Група B Фарерські острови – Італія - 1:2 (Якобсен – 77 – Індзагі 12, 48) Литва - Грузія – 1:0 (Міколюнас 78)) Франція - Україна 2:0 (Рібері 57, Анелька 71) Група C Норвегія - Мальта 4:0 (Хестад 31, Хельстад 73, Іверсен 79, Ріїсе 90+1) Боснія-Герцеговина - Туреччина - 3:2 (Муслімович 27, Джидич 45+2, Чустович 90 – Хакан Шукюр 13, Сабрі 39) Греція - Угорщина - 2:0 (Гекас 16, Сейтарідіс 29) Група D Уельс – Чехія - 0:0 Німеччина – Сан-Маріно - 6:0 (Кураньі 45, Янсен 52,Фрінгс 56, Гомес 63,65, Фрітц 67) Група E Македонія - Ізраїль 1:2 (Стойков 13 – Іцхакі 11, Колаутті 44) Росія - Андорра - 4:0 (Кержаков 8,16,49, Сичов 71) Естонія – Хорватія – 0:1 (Едуардо 32) Група F Ісландія - Ліхтенштейн - 1:1 (Б. Гуннарссон 27 - Рорер 69) Данія - Швеція – 3:3 (Аггер 34, Томассон 62, Адреасен 75 – Елмандер 7, 26, Ханссон 23) Латвія - Іспанія 0:2 (Давид Вілья 45, Хаві 60) Група G Албанія - Люксембург - 2:0 (Капллані 38, Хакші 57) Білорусь - Болгарія – 0:2 (Бербатов 28, 46) Словенія - Румунія - 0:2 (Тамаш 52, Николіце 69)

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