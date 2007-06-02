Результати відбіркового раунду Чемпіонату Європи з футболу 2008 р.

23:56, 02 червня 2007
Спорт
2176

Франція – Україна 2:0

Закінчилися матчі відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р.

Група А

Казахстан - Вірменія - 1:2 (Балтієв 88 – Арзуманян 31, Овсепян 39)

Фінляндія - Сербія - 0:2 (Янкович 3, Йованович 86)

Азербайджан - Польща - 1:3 (Субашич 6 - Смолярек 63, Кжинувек 66, 90)

Бельгія – Португалія – 1:2 (Феллені 55 – Нані 43, Елдер Поштіга 64)

Група B

Фарерські острови – Італія - 1:2 (Якобсен – 77 – Індзагі 12, 48)

Литва - Грузія – 1:0 (Міколюнас 78))

Франція - Україна 2:0 (Рібері 57, Анелька 71)

Група C

Норвегія - Мальта 4:0 (Хестад 31, Хельстад 73, Іверсен 79, Ріїсе 90+1)

Боснія-Герцеговина - Туреччина - 3:2 (Муслімович 27, Джидич 45+2, Чустович 90 – Хакан Шукюр 13, Сабрі 39)

Греція - Угорщина - 2:0 (Гекас 16, Сейтарідіс 29)

Група D

Уельс – Чехія - 0:0

Німеччина – Сан-Маріно - 6:0 (Кураньі 45, Янсен 52,Фрінгс 56, Гомес 63,65, Фрітц 67)

Група E

Македонія - Ізраїль 1:2 (Стойков 13 – Іцхакі 11, Колаутті 44)

Росія - Андорра - 4:0 (Кержаков 8,16,49, Сичов 71)

Естонія – Хорватія – 0:1 (Едуардо 32)

Група F

Ісландія - Ліхтенштейн - 1:1 (Б. Гуннарссон 27 - Рорер 69)

Данія - Швеція – 3:3 (Аггер 34, Томассон 62, Адреасен 75 – Елмандер 7, 26, Ханссон 23)

Латвія - Іспанія 0:2 (Давид Вілья 45, Хаві 60)

Група G

Албанія - Люксембург - 2:0 (Капллані 38, Хакші 57)

Білорусь - Болгарія – 0:2 (Бербатов 28, 46)

Словенія - Румунія - 0:2 (Тамаш 52, Николіце 69)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter