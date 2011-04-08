Відбір волонтерів на Євро-2012 почнеться вже за 2 місяці

Активісти молодіжного руху України та Польщі обговорили підготовку волонтерів до Євро-2012 в рамках програми Корпорації «Українсько-Польський центр академічних обмінів» спільно з Державною службою молоді та спорту України.

Як передає кореспондент УНІАН, круглий стіл за участю представників з понад 20 українських молодіжних організацій та делегації польських студентів – майбутніх політологів та журналістів – відбувся сьогодні у Державній службі молоді та спорту України.

“Ми з нашими колегами з Корпорації «Українсько-Польський центр академічних обмінів» майже рік працюємо разом над проектом надання українській молоді освіти в Європі, підготовки волонтерів до Євро-2012 (з червня 2010 року), – зазначив голова Державної служби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН. – За цей час близько 100 українських студентів отримали можливість навчатися у вишах Польщі, зокрема, в Опольському університеті. Відгуки, наскільки мені відомо, – найкращі. Наша молодь, майбутні волонтери, сьогодні навчаються в Ополє, на спеціальності гуманітарна логістика, де вони отримують комплексні знання з психології, соціальної роботи, медицини і т.д. Навчаються того, що складає основу для успішної роботи волонтера”.

У свою чергу голова Корпорації «Українсько-Польський центр академічних обмінів» Олексій МОСКАЛЕНКО зазначив, що в квітні розпочалася низка екскурсій для всіх охочих українців навчатися в Польщі. Одна група вже побувала у Варшаві, Лодзі, Хожуві, Катовіце, Ополє та познайомилися з умовами навчання та проживання у тамтешніх університетах. Також «Українсько-польський Центр академічних обмінів готує проведення літніх курсів для української молоді при ВНЗ Польщі.

“Волонтери – це обличчя держави. Адже з ними у першу чергу будуть спілкуватися іноземні гості. Підготовка таких волонтерів потребує ретельного підходу. І окрім знання мов і освіти, молоді потрібен досвід спілкування з іноземними делегаціями. Як один з елементів такої підготовки майбутніх волонтерів ми розглядаємо візит до Києва польської делегації молоді, яку зараз приймають наші студенти і молодіжні організації. Молодіжні обміни – це важливий елемент підготовки майбутніх волонтерів”, – наголосив О.МОСКАЛЕНКО.

За словами координатора Всеукраїнського центру волонтерів-2012 Миколи ВОРОБЙОВА, на Євро-2012 Україна потребує більше 13 тис. волонтерів. А найбільший волонтерський проект в країні був у 2006 році в рамках святкування 750-річчя від дня заснування Львова. У ньому взяли участь 700 волонтерів.

“Головною проблемою підготовки волонтерів в Україні є відсутність елементарного інформування молоді. Навіть у молодіжних організаціях приймаючих міст люди не знають про проект, – зазначив М.ВОРОБЙОВ. – Відбір волонтерів УЄФА починається вже за 2 місяці, влітку цього року. Але фактично про це ніхто не знає”.

Окрім питання підготовки волонтерів, учасники круглого столу також обговорили перспективи молодіжного та студентського руху в Україні, Польщі та Європі в цілому, проблеми залучення молоді до здорового способу життя та спорту і працевлаштування.

Сьогодні партнерами програми Корпорації «Українсько-Польський центр академічних обмінів», окрім Опольського університету, є Вища школа управління та адміністрації, Опольський політехнічний Університет, Шльонський університет, Вища банківська школа, Вища школа імені Б.Янського, Державна медична вища професійна школа та ін.