Шевченко: Як я міг почути свисток?

Нападник «Динамо» Андрій Шевченко прокоментував своє вилучення у вчорашньому матчі проти «Браги»:

«Як я міг почути свисток? Це був ігровий момент! І воротар теж реагував на м’яч – ані він, ані я свистка не чули».

- Ви засмучені – залишили команду вдесятьох, не будете грати у Бразі. Що зараз у вас на душі?

- У мене на душі, що через такі моменти все так і складається. Свою першу жовту картку я отримав в ігровому моменті. Була боротьба, я зіграв, начебто, не грубо, точно так, як і суперник. А потім була друга жовта картка.

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