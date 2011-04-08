Шевченко: Як я міг почути свисток?
11:32, 08 квітня 2011Спорт
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Форвард каже, був ігровий момент
Нападник «Динамо» Андрій Шевченко прокоментував своє вилучення у вчорашньому матчі проти «Браги»:
«Як я міг почути свисток? Це був ігровий момент! І воротар теж реагував на м’яч – ані він, ані я свистка не чули».
- Ви засмучені – залишили команду вдесятьох, не будете грати у Бразі. Що зараз у вас на душі?
- У мене на душі, що через такі моменти все так і складається. Свою першу жовту картку я отримав в ігровому моменті. Була боротьба, я зіграв, начебто, не грубо, точно так, як і суперник. А потім була друга жовта картка.
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