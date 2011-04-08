Сьомін: нічого страшного не сталося

У четвер в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" зіграло на своєму полі внічию з португальською "Брагою" - 1:1. Наставник "біло-синіх", Юрій Сьомін так прокоментував поєдинок:

"Дуже складним був матч. На мій погляд, в перші 35 хвилин ми грали в дуже хороший футбол, створили багато моментів. Але пропустили доволі безглуздий гол. Проте і після цього мали багато шансів, але, на жаль, не використали їх. Звичайно, велику роль зіграло видалення Шевченка. Після цього ми вже були вимушені зберігати нічийний рахунок.

Проте, вважаю, що нічого страшного не сталося. На даний момент ситуація нормальна. Готуватимемося до матчу у відповідь".