Ахметов продовжив контракт з Луческу
10:42, 16 травня 2006Спорт
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Румунський тренер працюватиме з "Шахтарем" ще три роки
Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) продовжив контракт з головним тренером команди Мірчею ЛУЧЕСКУ ще на два роки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, оскільки за попередньою угодою румунському фахівцю залишалося відпрацювати в Донецьку рік, контрактом з "Шахтарем" М.ЛУЧЕСКУ зв`язаний на найближчі три роки.
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