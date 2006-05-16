Ахметов продовжив контракт з Луческу

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) продовжив контракт з головним тренером команди Мірчею ЛУЧЕСКУ ще на два роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, оскільки за попередньою угодою румунському фахівцю залишалося відпрацювати в Донецьку рік, контрактом з "Шахтарем" М.ЛУЧЕСКУ зв`язаний на найближчі три роки.