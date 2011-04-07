Динамо - Брага: на кого ставлять букмекери

Київське "Динамо" є фаворитом першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи-2010/2011 проти португальської "Браги" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу української команди ставки приймаються як 1,61 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога португальців оцінюється коефіцієнтом 6,00 до 1. Нічийний результат - 3,60 до 1. Найімовірніший результат поєдинку, на думку букмекерів, мінімальна перемога "Динамо".

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Брага" відбудеться сьогодні в Києві о 22:05, пряма трансляція на "ICTV" і "Спорт 1".

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