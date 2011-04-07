Результати матчів 1/4 Ліги чемпіонів

Шахтар... поступився Барселоні

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/4 Ліги чемпіонів Барселона - Шахтар 5:1 (Іньєста 2, Алвеш 33, Піке 53, Кейта 58, Хаві 85 - Ракицький 57) Челсі - МЮ 0:1 (Руні 24) Нагадаємо, що вчора зіграли Інтер - Шальке-04 2:5 (Станкович 1, Міліто 30 - Матіп 15, Еду 37, 76, Рауль 54, Ранокк`я 56 авто) Реал - Тоттенхем 4:0 (Адебайор 5, 57, ді Марія 72, Роналду 87) *** Матчі у відповідь - 12-13 квітня

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