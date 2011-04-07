Результати матчів 1/4 Ліги чемпіонів
07:35, 07 квітня 2011Спорт
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Шахтар... поступився Барселоні
Закінчилися сьогоднішні матчі 1/4 Ліги чемпіонів
Барселона - Шахтар 5:1 (Іньєста 2, Алвеш 33, Піке 53, Кейта 58, Хаві 85 - Ракицький 57)
Челсі - МЮ 0:1 (Руні 24)
Нагадаємо, що вчора зіграли
Інтер - Шальке-04 2:5 (Станкович 1, Міліто 30 - Матіп 15, Еду 37, 76, Рауль 54, Ранокк`я 56 авто)
Реал - Тоттенхем 4:0 (Адебайор 5, 57, ді Марія 72, Роналду 87)
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Матчі у відповідь - 12-13 квітня
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