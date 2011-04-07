МОК включив до програми Олімпіади командне фігурне катання

Міжнародний олімпійський комітет схвалив включення в програму Олімпійських ігор 2014 року у Сочі п`ятьох нових дисциплін: стрибків на лижах з трампліну серед жінок, хаф-пайпу у фрістайлі (у чоловіків і жінок), змішаної естафети в біатлоні, командного фігурного катання та командної естафети в санному спорті, повідомляє Associated Press.

Пропозиції про включення швидкісного спуску на сноуборді та у фрістайлі, а також про командний виступ в гірському спуску були відкладені.

МОК двічі відхиляв включення жіночих стрибків з трампліну на Олімпіаді 2010 року у Ванкувері, стверджуючи, що в цьому виді спорту недостатньо висока конкуренція. Справа дійшла навіть до Верховного суду Канади, але рішення МОК встояло.

Таким чином, на Олімпійських іграх в Сочі буде розіграно шість нових комплектів нагород. На зимовій Олімпіаді в 2010 році у Ванкувері розіграли 86 комплектів медалей.