Шевченко виведе на поле Блохіна

Українські та італійські зірки спорту і естради 4 вересня проведуть благодійний футбольний матч в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві капітан Національної збірної України з футболу, засновник благодійного фонду Андрій ШЕВЧЕНКО.

Як повідомив спортсмен, Благодійний фонд А.Шевченка і компанія «Оболонь» ініціюють проведення благодійного футбольного матчу під девізом «Подаруй своє серце дітям», кошти від якого будуть направлені на будівництво «Лікарні майбутнього».

За попередніми даними, до складу команд-учасниць увійдуть: Олег БЛОХІН, Ігор БЄЛАНОВ, Віталій і Володимир КЛИЧКИ, Андрій МЕДВЕДЄВ, Сергій БУБКА, Святослав ВАКАРЧУК, Андрій ДАНИЛКО, Паоло МАЛЬДІНІ, Леонардо, Алессандро КОСТАКУРТА, і зірки італійської естради – Ерос РАМАЗОТТІ, Джанні МОРАНДІ та інші.

Матч відбудеться 4 вересня, проте місце проведення ще уточнюється. Як зазначив А.ШЕВЧЕНКО, це залежатиме від кількості бажаючих прийти на матч.

Як уточнила президент Благодійного фонду А.Шевченка Олена ШЕВЧЕНКО, квитки на матч коштуватимуть в межах 20-50 грн. Вона додала, що всі зірки не беруть гонорарів за участь у матчі, компанія «Оболонь» оплачує організаційні витрати, а повністю всі гроші від продажу квитків підуть Фонду «Україна-3000».

Крім того, А.ШЕВЧЕНКО додав, що можливе проведення концерту за участю італійських співаків.

О.ШЕВЧЕНКО зазначила, що подібний матч проводився в травні 2005 року в Мілані, і на стадіонах зібралося понад 40 тис. глядачів. Тоді Фонду вдалося зібрати близько 1 млн. євро.

Довідка УНІАН. Благодійний фонд А.Шевченка створений в травні 2005 року.

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