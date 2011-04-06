Результати матчів 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА

11 голів у двох іграх

Закінчилися перші матчі 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА Інтер - Шальке-04 2:5 (Станкович 1, Міліто 30 - Матіп 15, Еду 37, 76, Рауль 54, Ранокк`я 56 авто) Реал - Тоттенхем 4:0 (Адебайор 5, 57, ді Марія 72, Роналду 87). Пітер Крауч видалений на 15-й хвилині. Нагадаємо, що сьогодні ввечері у гру вступлять Барселона - Шахтар Челсі - Манчестер Юнайтед *** Матчі-відповіді - 12-13 квітня

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