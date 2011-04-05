До Євро-2012 на Майдані і Хрещатику зроблять фан-зону

Фан-зона Євро-2012 у Києві вміщуватиме до 90 тисяч уболівальників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповідно до вимог УЄФА у Києві буде організована одна офіційна фан-зона Євро-2012.

Розташується вона у центральній частині міста, на Майдані Незалежності і Хрещатику, у межах пішохідної доступності до стадіону НСК «Олімпійський».

Проектом фан-зони передбачено зонування території на: зону відпочинку, зону торгівлі, зону перегляду матчу, зону харчування, VIP-зону, санітарну і технічну зону, зону для вболівальників з обмеженими фізичними можливостями.

Загальна місткість фан-зони становитиме 70 тисяч вболівальників. Передбачено, що на день проведення фінального матчу межі фан-зони будуть розширені – її місткість збільшиться до 90 тисяч вболівальників.

Благоустрій фан-зони буде здійснюватись у 2012 році.