Кубок України з баскетболу вибороли «Черкаські Мавпи»

Баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи» вперше став володарем Кубка України з баскетболу.

У Черкасах 2-3 квітня відбувався фінал Кубка України з баскетболу. За головний трофей країни змагалися БК «Черкаські Мавпи», харківський «Авантаж-Політехнік», «Волиньбаскет» (Луцьк) і «Кремінь» з Кременчука.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у результаті боротьби півфінальних та фінальних ігор переможцем першого Фіналу чотирьох став БК «Черкаські Мавпи», який у фінальному поєдинку обіграв «Волиньбаскет» з рахунком 73:52. Тож саме БК «Черкаські Мавпи» здобув право з наступного сезону брати участь у європейському турнірі – Кубку ФІБА.

За словами почесного президента «Черкаських мавп», мера Черкас Сергія ОДАРИЧА, вже наступного сезону БК «Черкаські Мавпи» гратиме в Суперлізі. Клуб вже подав всі попередні заявки і неформально можу сказати, що згода більшості команд Суперліги про нашу участь уже є.

Найкращим баскетболістом турніру організатори визнали 15-го номера БК «Черкаські Мавпи» Михайла НАСЕННІКА. У фінальному матчі він став найрезультативнішим гравцем, набравши 21 очко.