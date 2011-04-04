Українські кінники почали міжнародний сезон

1-3 квітня на території кінно-спортивного клубу Paradeallure в місті Жашків (Черкаська область) пройшли міжнародні змагання з виїждження VIAN Tour.

Цей турнір, організований компанією VIAN Group, відкрив сезон міжнародних змагань з кінного спорту в Україні.

У першому турнірі із серії VIAN Tour взяли участь близько п`ятдесяти вершників з України, Росії, Білорусі і Нідерландів, повідомили УНІАН організатори.

Рівень турніру з призовим фондом 40 тис. доларів й участю суддів вищої світової категорії дає змогу спортсменам боротися за рейтингові очки Міжнародної федерації кінного спорту (ФЕЇ), які дають право на ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Організатори відзначають, що раніше українські кінники ніколи не брали участі в олімпійських турнірах з виїждження, але сьогодні у них з`явилися реальні шанси.

Почесним гостем VIAN Tour була легендарна голландська вершниця, багаторазовий олімпійський чемпіон і чемпіон світу з виїждження Анки ван ГРЮНСВЕН, яка з вересня минулого року готує кінників команди VIAN Group. За цей нетривалий час А. ван ГРЮНСВЕН вже добилася позитивних результатів. Одна з її українських вихованок – Інна ЛОГУТЕНКОВА на коні Дон Грегоріус посіла призове третє місце в головній категорії змагань – довільній програмі під музику КЮР.

Переможцем турніру стала російська вершниця Марина АФРАМЕЄВА на Джазі, другим призером – українець Сергій ПУЗЬКО на Страдіваріусі.

Серія VIAN Tour продовжиться 8-10 квітня ще одним турніром з виїждження, а в травні в Жашкові пройдуть два міжнародні турніри з конкуру.