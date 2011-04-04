Суркіс обіцяє матч на НСК Олімпійському вже у жовтні

Президент ФФУ Григорій Суркіс в інтерв`ю каналу ICTV заявив про те, що вже в жовтні цього року на двох стадіонах, які в даний момент будуються до Євро-2012, будуть проведені перші поєдинки. Йдеться про київський НСК «Олімпійський», реконструкція якого увійшла до фінальної стадії, і новому стадіоні Львова.

«Можу з упевненістю сказати, що в жовтні в Києві і в Львові ми проведемо перші тестові поєдинки», — сказав Суркіс.

Відзначимо, що заява глави ФФУ, крім усього іншого, означає, що наступний єврокубковий сезон київське «Динамо» знову почне на своєму домашньому стадіоні імені Валерія Лобановського. Нагадаємо, раніше матчі європейських кубків «біло-блакитні» проводили на «Олімпійському» — аж до закриття головної арени.

Динамо Киев от Шурика