Результати 23-го туру Чемпіонату України з футболу

07:41, 04 квітня 2011
Спорт
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В останній день - три великі рахунки 

Закінчиввся 23-й тур Чемпіонату України з футболу

Ворскла - Севастополь 4:0 (Янузі 30, 64, Кулаков 58, Сачко 70) 

Волинь - Карпати 0:3 (Кожанов 3, 33, Худобяк 59)

Металіст - Металург З 3:0 (Тайсон 48, 54, Шелаєв 90+2)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Динамо - Кривбас 3:0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусєв 83)

Металург Д - Дніпро 3:2 (Іванко 14, Аделейє 75, Голайдо 84 - Назаренко 2, 73 пен.)

Оболонь - Арсенал 1:1 (Баранець 60 - Аржанов 91)

Таврія - Зоря 0:0

Іллічівець - Шахтар 1:3 (Будковський 57 - Срна 19, Адріано 53, Коста 94)

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Ігри 24-го туру відбудуться

8 квітня

Зоря (27) - Металіст (44)

9 квітня

Севастополь (17) - Волинь (29)

Дніпро (40) - Ворскла (28)

Шахтар (61) - Оболонь (27)

Арсенал (31) - Таврія (29)

10 квітня

Металург З (11) - Динамо (49)

Карпати (39) - Іллічівець (22)

Кривбас (20) - Металург Д (29)

 

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