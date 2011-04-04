Результати 23-го туру Чемпіонату України з футболу

В останній день - три великі рахунки

Закінчиввся 23-й тур Чемпіонату України з футболу Ворскла - Севастополь 4:0 (Янузі 30, 64, Кулаков 58, Сачко 70) Волинь - Карпати 0:3 (Кожанов 3, 33, Худобяк 59) Металіст - Металург З 3:0 (Тайсон 48, 54, Шелаєв 90+2) Нагадаємо, що раніше зіграли Динамо - Кривбас 3:0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусєв 83) Металург Д - Дніпро 3:2 (Іванко 14, Аделейє 75, Голайдо 84 - Назаренко 2, 73 пен.) Оболонь - Арсенал 1:1 (Баранець 60 - Аржанов 91) Таврія - Зоря 0:0 Іллічівець - Шахтар 1:3 (Будковський 57 - Срна 19, Адріано 53, Коста 94) *** Ігри 24-го туру відбудуться 8 квітня Зоря (27) - Металіст (44) 9 квітня Севастополь (17) - Волинь (29) Дніпро (40) - Ворскла (28) Шахтар (61) - Оболонь (27) Арсенал (31) - Таврія (29) 10 квітня Металург З (11) - Динамо (49) Карпати (39) - Іллічівець (22) Кривбас (20) - Металург Д (29)

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