Результати 23-го туру Чемпіонату України з футболу
В останній день - три великі рахунки
Закінчиввся 23-й тур Чемпіонату України з футболу
Ворскла - Севастополь 4:0 (Янузі 30, 64, Кулаков 58, Сачко 70)
Волинь - Карпати 0:3 (Кожанов 3, 33, Худобяк 59)
Металіст - Металург З 3:0 (Тайсон 48, 54, Шелаєв 90+2)
Нагадаємо, що раніше зіграли Динамо - Кривбас 3:0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусєв 83)
Металург Д - Дніпро 3:2 (Іванко 14, Аделейє 75, Голайдо 84 - Назаренко 2, 73 пен.)
Оболонь - Арсенал 1:1 (Баранець 60 - Аржанов 91)
Таврія - Зоря 0:0
Іллічівець - Шахтар 1:3 (Будковський 57 - Срна 19, Адріано 53, Коста 94)
***
Ігри 24-го туру відбудуться
8 квітня
Зоря (27) - Металіст (44)
9 квітня Севастополь (17) - Волинь (29)
Дніпро (40) - Ворскла (28)
Шахтар (61) - Оболонь (27)
Арсенал (31) - Таврія (29)
10 квітня Металург З (11) - Динамо (49)
Карпати (39) - Іллічівець (22)
Кривбас (20) - Металург Д (29)