Чемпіон Португалії з футболу визначився за 5 турів до закінчення

Клуб Порту в 25-му турі обіграв Бенфіку, яка йде на другому місці чемпіонату, набрав 71 очко і достроково став новим чемпіоном Португалії з футболу.

Бенфіка - Порту 1:2 (Савіола, 17 пен. - Гуарін 8, Халк 26 пен.)

Від початку чемпіонату у Порту немає жодної поразки і лише дві нічиї. Клуб забив більше за всіх голів (58) і менше всіх пропустив (9).

На третє місце після сьогоднішнього виграшу 2:1 вийшла Брага, яка вже цього четверга в Києві стане суперником Динамо в 1/4 фіналу Ліги Європи. У чемпіонаті Португалії команда виграла чотири тури поспіль і нині має 40 очок.