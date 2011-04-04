Чемпіон Португалії з футболу визначився за 5 турів до закінчення
03:08, 04 квітня 2011Спорт
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А Брага вийшла на третє місце в таблиці
Клуб Порту в 25-му турі обіграв Бенфіку, яка йде на другому місці чемпіонату, набрав 71 очко і достроково став новим чемпіоном Португалії з футболу.
Бенфіка - Порту 1:2 (Савіола, 17 пен. - Гуарін 8, Халк 26 пен.)
Від початку чемпіонату у Порту немає жодної поразки і лише дві нічиї. Клуб забив більше за всіх голів (58) і менше всіх пропустив (9).
На третє місце після сьогоднішнього виграшу 2:1 вийшла Брага, яка вже цього четверга в Києві стане суперником Динамо в 1/4 фіналу Ліги Європи. У чемпіонаті Португалії команда виграла чотири тури поспіль і нині має 40 очок.
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