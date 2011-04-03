Жіноча команда з вільної боротьби здобула три "золота" на ЧЄ

Одразу 4 нагороди здобули жінки української збірної у другий день змагань на чемпіонаті Європи з боротьби, що відбувся у Дортмунді (Німеччина).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, у вазі до 59 кг, українка Ганна ВАСИЛЕНКО у першому колі здолала австрійську спортсменку Лауру РАФЛЕР та Анастасію ГРИГОР’ЄВУ з Латвії, яка приїхала захищати свій титул чемпіонки Європи. На шляху до фіналу Ганну зупинила лише румунка Георгіана ПАЯК. У результаті Г.ВАСИЛЕНКО здобула бронзову нагороду чемпіонату.

Друге «золото» для команди виборола Юлія ОСТАПЧУК (до 63 кг). Наша співвітчизниця впевнено здолала Сару Марі КОННОЛЛІ з Великобританії, Лауру СКУЖІНУ з Латвії, Марію Терезу МЕНДЕЗ з Іспанії та Олесю ЗАМУЛУ з Азербайджану. У фіналі українка зустрілася з болгаркою Табі МУСТАФА, але зупинити Юлію на шляху до титулу чемпіонки Європи ніхто не зміг.

Зібравши все можливе золото на юніорських першостях, Аліна МАХИНЯ (до 67 кг) впевнено стартувала і в Дормунді. У першому колі наша спортсменка перемогла чемпіонку світу 2006 року іспанку Аврору Фажардо ПЬЕРДО. Німкеня Івон Міхаела ІНГЛІЧ також не змогла протистояти натиску українки. У фіналі Аліна поступилася чемпіонці Європи минулого року Надії СЕМЕНЦОВІЙ з Азербайджану й стала срібною призеркою чемпіонату Європи.

Чемпіонка світу і триразова чемпіонка Європи Катерина БУРМІСТРОВА (до 72 кг) підтвердила свій високий клас. Здолавши Синтію Ванессу ВЕСКАН з Франції та Марину ГАСТЛ з Австрії, українка тріумфувала і над найбільш титулованою спортсменкою у світі – Станкою ЗЛАТЕВОЮ з Болгарії. У фіналі наша борчиня виявилась сильнішою і над білорускою Василисою МАРЗАЛЮК і здобула чергове «золото» континентальної першості.

Українська збірна з вільної боротьби повертається додому з вісьмома нагородами. Жіноча команда здобула 6 медалей (три «золота», два «срібла» та одну «бронзу»), а чоловіча – дві «бронзи».