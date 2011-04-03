Сумського губернатора обрали головою Федерації футболу

Президентом Федерації футболу Сумщини обрано голову облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте на звітно-виборчій конференції обласної Федерації футболу.

Загалом у списку кандидатів на посаду керівника федерації претендувало 6 кандидатів, однак перед голосуванням 4 з них відмовилися брати участь у виборах, знявши свої кандидатури на користь губернатора. Голосування вирішено було провести у відкритому режимі. По тому за кандидатуру Ю. ЧМИРЯ віддали свої голоси 37 із 60 делегатів конференції. Іншого претендента на цю посаду – попереднього голову ФФС Миколу ЖЕЛЄЗНОГО – підтримали 19 делегатів.

Ю.ЧМИРЬ визначив основні пріоритети підтримки професійного та аматорського футболу в області на найближчу перспективу.

«Ми повинні зробити конкурентноздатними існуючі в нас команди майстрів, і за допомогою цього виду спорту має вестися пропаганда здорового способу життя серед молоді”, - сказав Ю.ЧМИРЬ, представляючи учасникам конференції свою програму розвитку футболу на Сумщині.

Він повідомив, що дав доручення найближчим часом створити офіційний сайт ФФС, на якому абревіатура організації розшифровуватиметься наступним чином: «Футбол для всіх. Футбол об’єднує. Сумщина процвітає».

Федерацію футболу України на цій конференції представляли одразу два вісце-президенти - перший віце-президент ФФУ Олександр БАНДУРКО та віце-президент Анатолій БІДНЕНКО.