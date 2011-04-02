Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу
20:52, 02 квітня 2011Спорт
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Дніпро програв металургам
Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо - Кривбас 3 : 0 (Ярмоленко 18, Єременко 35, Гусєв 83)
Металург Д - Дніпро 3 : 2 (Іванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.)
Оболонь - Арсенал 1 : 1 (Баранець 60 - Аржанов 91)
Таврія - Зоря 0 : 0
Нагадаємо, що вчора зіграли Іллічівець і Шахтар 1 : 3 (Будковський 57 – Срна 19, Адріано 53, Коста 94)
Завтра тур завершиться поєдинками
Ворскла - ПФК Севастополь
Волинь - Карпати
Металіст - Металург З
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