Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро програв металургам

Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу Динамо - Кривбас 3 : 0 (Ярмоленко 18, Єременко 35, Гусєв 83) Металург Д - Дніпро 3 : 2 (Іванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.) Оболонь - Арсенал 1 : 1 (Баранець 60 - Аржанов 91) Таврія - Зоря 0 : 0 Нагадаємо, що вчора зіграли Іллічівець і Шахтар 1 : 3 (Будковський 57 – Срна 19, Адріано 53, Коста 94) Завтра тур завершиться поєдинками Ворскла - ПФК Севастополь Волинь - Карпати Металіст - Металург З

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