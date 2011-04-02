Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу

20:52, 02 квітня 2011
Спорт
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Дніпро програв металургам

Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо - Кривбас 3 : 0 (Ярмоленко 18, Єременко 35, Гусєв 83)

Металург Д  - Дніпро 3 : 2  (Іванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.)

Оболонь - Арсенал  1 : 1 (Баранець 60 - Аржанов 91)

Таврія  - Зоря 0 : 0

Нагадаємо, що вчора зіграли Іллічівець і Шахтар 1 : 3 (Будковський 57 – Срна 19, Адріано 53, Коста 94)

Завтра тур завершиться поєдинками

Ворскла - ПФК Севастополь

Волинь - Карпати

Металіст  - Металург З

 

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