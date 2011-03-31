Сьогодні - останній день, коли можна замовити квитки на Євро-2012

Сьогодні опівночі завершиться реєстрація бажаючих купити квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться в Україні та Польщі у 2012 році.

Про це нагадує УЄФА на своєму веб-сайті, де можна зареєструватися для придбання квитків.

У повідомленні зазначається, що час реєстрації на сайті, котра розпочалася 1 березня, не збільшуватиме шанси виграти квитки.

„Перші, хто зареєструвався, мають такий самий шанс як і ті, хто зареєструвався у будь-який інший день”, - сказано у повідомленні.

УЄФА нагадує, що можна купити три типи квитків: індивідуальний на один матч, на матчі однієї команди та матчі на обраному стадіоні.

Квитки в залежності від матчу та місця коштують від 30 до 600 євро.

Квиток на матч відкриття фіналу, що відбудеться у Варшаві, коштуватиме від 45 до 250 євро, на групові матчі - від 30 до 120 євро, четверть-фінали - від 40 до 150 євро, півфінали - від 45 до 270 євро.

Найдорожчі квитки коштуватимуть на фінальний матч Євро-2012 - від 50 до 600 євро.

Як повідомляв УНІАН, 600 тисяч квитків на матчі Євро-2012, що становить трохи більше 40% усіх квитків, буде розподілено на спеціальній лотереї між усіма, хто зареєструвався на сайті УЄФА у березні.

Решту квитків розподілять УЄФА та національні футбольні федерації Польщі та України.