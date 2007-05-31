Андрій Шевченко поїде до Парижа

Відбірний поєдинок Євро-2008 між збірними Франції та України, який відбудеться в суботу на паризькому стадіоні «Стад де Франс», мав би стати турнірною крапкою сезону для форварда «Челсі» Андрія Шевченка. Однак напередодні матчу-відповіді Ліги чемпіонів із «Ліверпулем» українець дізнався невтішний вердикт лікарів: потрібна термінова операція. Тож у наставника нашої національної команди Олега Блохіна додалося проблем. Втім, Шева все ж відвідає зустріч за участю «синьо-жовтих». Він підтримуватиме партнерів з трибуни.

«Я до останнього сподівався, що з хірургічним втручанням можна буде зачекати до завершення сезону, – сказав Андрій у бліц-інтерв’ю офіційному сайту ФФУ. – Адже для «Челсі» якраз розпочиналася пора вирішальних ігор, а вінцем сезону я вбачав саме поєдинок із французами. Однак лікарі дали зрозуміти, що хитрувати з цією травмою небезпечно, отже, для мене футбольний рік, на жаль, фінішував раніше...»

Шевченко – один із лідерів української збірної, тож його присутність у таборі команди надважлива, особливо напередодні таких зустрічей, як із віце-чемпіоном світу. «Я обов’язково навідаюся до Кончі-Заспи, поспілкуюсь із хлопцями та тренерами, – продовжив нападник. – Для мене самого поринути в атмосферу національної збірної – своєрідний допінг, після важкого та неоднозначного сезону це не буде зайвим».

Андрій сподівається, що його відсутність на полі в суботу не буде додатковим козирем для французів. «Українська збірна вже неодноразово доводила, що сильна насамперед командною грою, – підбадьорює Шева партнерів. – В арсеналі Олега Блохіна та його штабу вистачає тактичних варіантів – «під» різних суперників, для різного набору виконавців. До того ж і суперник не зможе виступити в цій грі оптимальним складом...»

Як і мільйони українців, Шевченко сподівається на позитивний результат візиту головної команди країни до Парижа. Про себе Андрій повідомив, що відновлення після операції йде за планом. На цьому тлі доречною буде майбутня відпустка, яка дасть можливість відпочити фізично й морально. Перед відбуттям із Києва найкращий футболіст України останнього десятиріччя дасть прес-конференцію, присвячену спільній роботі свого іменного благодійного фонду та компанії «Оболонь» по організації та проведенню доброчинного матчу між командою «Друзі Шевченка» та збірною зірок італійської естради.

Ця зустріч відбудеться на початку вересня нинішнього року в Києві. На поле стадіону «Динамо» імені В.Лобановського вийдуть вітчизняні та зарубіжні зірки футболу та інших видів спорту, естрадні співаки, артисти, видатні особистості з інших галузей. Це буде вже другий подібний матч, перший пройшов на міланській арені «Сан-Сіро» 31 травня 2005 року, зібрані кошти спрямовані на підтримку українських дітей-сиріт.