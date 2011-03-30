Калитвинцев: грою задоволений, результатом - ні

У Києві з рахунком 0:2 (Россі 27, Матрі 82) закінчилася товариська гра між збірними України і Італії.

На післяматчевій прес-конференції в.о. головного тренера збірної України Юрій Калитвинцев сказав:

- Що стосується першого тайму - вийшли, поважали суперника. Пропустили м`яч... не сказав би, що зіграли неуважно, італійці були трохи швидші в нашій штрафній. У другому таймі зіграли непогано, гра була під нашим контролем, якби не анархічна гра у власній штрафній.

Ми хочемо грати з такими командами, це справді загартовує. Якщо після Бразилії ми в роздягальні сказали «Дякувати Богу, що гра скінчилася», то тут хлопці в роздягальні дуже переймалися. Грою задоволений, а результатом - ні.

- Чи позначилася відсутність Шевченка й інших гравців на грі?

- У нас також були втрати в обороні, говорити про те, допомогли б вони чи ні - не буду. Ми зіграли так, наскільки нам дозволяв кадровий резерв.

- Чи вплине сьогоднішня гра на завтрашнє (30 березня) рішення Виконкому?

- Потрібно запитати у членів Виконкому.