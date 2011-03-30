Чемпіонат Європи з футболу серед мерів шукає краще місто в Україні

Місто України, що прийматиме ІІ Чемпіонат Європи з футболу серед міських голів, буде визначено за підсумками конкурсу.

Про це повідомив Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, який очолює оргкомітет з підготовки цього футбольного заходу перед фінальною частиною "Євро-2012".

За словами міського голови, основним претендентом, зважаючи на історичну привабливість, близькість до Києва та належну спортивну базу, є Чернігів.

"Проте про своє бажання приймати Чемпіонат з футболу серед мерів європейських міст також заявили Дніпропетровськ та Одеса, тому буде оголошено відповідний конкурс", - сказав О.СОКОЛОВ, додавши, що конкурсний відбір триватиме до 1 червня.

До організації змагань серед представників місцевого самоврядування України та європейських країн буде залучена Асоціація міст і громад України. Крім того, не виключено, що півфінали змагань відбудуться в Польщі та Україні, а власне фінальний матч буде проведено в нашій країні.

Перший Чемпіонат Європи з футболу серед команд мерів відбувся у 2008 році поблизу міста Зальцбург в Австрії. Ініціатором його проведення виступила Асоціація міст Австрії. Команда українських міських голів на чолі із О.СОКОЛОВИМ у Чемпіонаті Європи з футболу серед команд мерів міст посіла третє місце. Всього у чемпіонаті взяли участь представники 9 європейських країн.