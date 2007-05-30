Владислав Третьяк: київський ”Сокіл” виступатиме в російській хокейній лізі

З цього року хокейний клуб "Сокіл-Київ" гратиме у вищій лізі російського хокею.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Федерації хокею Російської Федерації Владислав ТРЕТЬЯК.

“З цього року команда київський “Сокіл” братиме участь у вищій лізі російського хокею», - сказав В.ТРЕТЬЯК.

Він зазначив, що планується наступного тижня підписати відповідний договір між федераціями хокею двох країн.

При цьому В.ТРЕТЬЯК висловив упевненість, що це сприятливо вплине на розвиток дружніх відносин двох країн, а українському хокею дозволить стати на ступінь вище у світовому хокеї, оскільки російський хокей зараз «на підйомі».

В.ТРЕТЬЯК також повідомив, що досягнуті домовленості щодо участі дитячих, юнацьких і молодіжних команд у спільних змаганнях.

У свою чергу, президент Федерації хокею України Анатолій БРЕЗВІН відзначив, що участь київського «Сокола» в російському чемпіонаті допоможе українському хокею вийти з кризової ситуації.

Він зазначив, що російські хокейні клуби – найбільш підготовлені порівняно з іншими клубами країн пострадянського простору.

«Було прийнято таке рішення з метою збереження базової команди для національної збірної України», - відзначив А.БРЕЗВІН.

За його словами, також є домовленість щодо підготовки тренерських кадрів, методичної підготовки.

Президент Федерації хокею України висловив упевненість, що допомога російських колег сприятиме розвитку українського хокею.