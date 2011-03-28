ФІФА: Бразилія зриває строки підготовки до ЧС-2014

Президент ФІФА Зепп Блаттер призвав Бразилію прискорити підготовку до фінального турніру Чемпіонату світу з футболу, який вона прийме у себе в 2014 році, повідомляє Бі-бі-сі.

За словами голови Міжнародної федерації футболу, бразильські власті поводяться так, ніби чемпіонат буде "післязавтра", тоді як насправді, сказав Блаттер, це буде "вже завтра".

Тим часом будівництво багатьох стадіонів помітно відстає від графіка, а місцеві футбольні начальники досі не визначили місто, де має відбутися жеребкування відбірного турніру.