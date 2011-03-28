Шевченко не зіграє з Італією через сімейні обставини

Капітан збірної України Андрій Шевченко через сімейні обставини, ймовірно, не зіграє у товариському матчі проти збірної Італії, який відбудеться 29 березня. Про це повідомляє ТСН.

Форвард попросив Юрія Калитвинцева відпустити його до сім’ї, яка зараз перебуває в Лондоні.

"Ми не могли не піти назустріч Андрієві, − сказав Калитвинцев. − Наразі він у Лондоні. Шанси на те, що зможе повернутися вчасно, не дуже великі. Ми тримаємо зв’язок. Чекатимемо Шевченка до останнього, але, звичайно, сімейні обставини − понад усе. Остаточну відповідь матимемо у вівторок".

Нагадаємо, що товариський матч Україна - Італія відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 21:45 за київським часом.