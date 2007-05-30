Блохін не хоче, щоб його розірвали на шматки

Окрім Андрія Шевченка, в матчі з Францією 2 червня збірна України може залишитися і без допомоги Олександра Шовковського. Принаймні, головний тренер нашої команди Олег Блохін не впевнений, що воротар «Динамо» встигне відновитися до суботи після травми, яку він одержав у фіналі Кубка України.

Нагадаємо, що голкіпер «Динамо», намагаючись узяти верховий м`яч, ударився спиною об штангу. «Шовковський учора не тренувався. Не тренуватиметься він і сьогодні, - повідомив під час прес-конференції Олег Блохін. – Але, все ж таки, я сподіваюся, що до Франції він підійде».

Крім того, за словами Блохіна, травма ще у одного футболіста збірної – Тараса Михалика.

Блохін також заявив, що матч з Францією не буде вирішальним для збірної України. «Пишуть, що це головний матч відбору, прошу журналістів – не робіть цього. А то, якщо програємо, вийде, що нас повинні будуть розірвати на шматки, - попросив Блохін. – На мій погляд, вирішальними будуть вересневі ігри з Грузією і Італією».

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