Янукович мріє про розвиток хокею
15:18, 30 травня 2007Спорт
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Прем`єр-міністр зустрівся з Третьяком
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що уряд підтримуватиме розвиток хокею в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з керівником Федерації хокею Росії, головою Комітету Держдуми РФ з фізкультури, спорту і у справах молоді Владиславом ТРЕТЬЯКОМ.
«Ми мріємо, що у нас розвиватиметься хокей, і найближчим часом створюватимемо умови», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Прем`єр-міністр також додав, що для розвитку вітчизняного хокею необхідно будувати нові ковзанки, спортивні арени і створювати умови для молоді, яка бажає займатися цим видом спорту.
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