Янукович мріє про розвиток хокею

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що уряд підтримуватиме розвиток хокею в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з керівником Федерації хокею Росії, головою Комітету Держдуми РФ з фізкультури, спорту і у справах молоді Владиславом ТРЕТЬЯКОМ.

«Ми мріємо, що у нас розвиватиметься хокей, і найближчим часом створюватимемо умови», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також додав, що для розвитку вітчизняного хокею необхідно будувати нові ковзанки, спортивні арени і створювати умови для молоді, яка бажає займатися цим видом спорту.