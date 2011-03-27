Українці здобули «срібло» на 2-му етапі Світової серії-2011 зі стрибків у воду

Українські спортсмени Ілля КВАША та Олексій ПРИГОРОВ стали «срібними» призерами 2-го етапу Світової серії-2011 зі стрибків у воду з 3-х метрового трампліну, що завершився у Пекіні (Китай).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного олімпійського комітету України, єдині представники нашої країни на цих престижних змаганнях поповнили свою колекцію срібною нагородою слідком за «бронзою», яку вони здобули на 1-му етапі, що відбувся у Москві.

Перемогу ж у Пекіні тсвяткував китайський дует Кай ЦІНЬ-Юйтун ЛЮО, це вже їхня друга золота медаль на етапах Світової серії-2011. «Бронза» у Штефана ФЕКА-Патріка ХАУСДІНГА з Німеччини.

З-й етап Світової серії-2011 прийматиме британський Шеффілд 15-16 квітня.

Президент НОК України Сергій БУБКА привітав українських спортсменів з нагородою і побажав їм «не збавляти обертів».