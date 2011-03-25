На Київщині проходить міжнародний юнацький хокейний турнір

На Київщині за ініціативи голови облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА проводиться юнацький міжнародний турнір з хокею з шайбою на Кубок губернатора області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ОДА, такі змагання відбувають в області вперше.

У турнірі, що проходить на льодовій арені у Броварах, беруть участь команди з Білорусі, Польщі, Росії та України.

Відкриваючи турнір, А.ПРИСЯЖНЮК висловив переконання, що “сьогодні держава реалізовує заходи, спрямовані на залучення до спорту якнайширших верств населення, створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі”.

“Керівництво обласної державної адміністрації стимулює об`єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій для розвитку всіх напрямків фізичної культури й спорту, – сказав А.ПРИСЯЖНЮК. – Щодо розвитку хокею, то спочатку ми плануємо побудувати критий льодовий майданчик у Білій Церкві, а в перспективі - і в Богуславському районі”.

Також у прес-службі ОДА зазначили, що загалом взимку в кожному районі та місті Київщини за ініціативи губернатора А.ПРИСЯЖНЮКА було відкрито 48 льодових майданчиків, які відвідали понад 400 тис мешканців області.