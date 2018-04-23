Чехи на англійських джипах приймали ”грязьові ванни” в Україні (фоторепортаж)

Чехи на англійських джипах приймали ”грязьові ванни” в Україні (фоторепортаж)

10:41, 30 травня 2007
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Після 5 днів, проведених у Карпатах, іноземці вже не помічали недоліків українських доріг...

Чеський клуб любителів позашляховиків “Defender Club” та один із словацьких шинних заводів  влаштували «Matador off road Expedition Ukraine 2007», аби випробувати себе і своїх "коней"  у горах Закарпаття. Після 5 днів, проведених у Карпатах, чехи вже не помічали недоліків українських доріг...

Чеські хлопці на британських автівках, якщо й не шукали пригод на свої колеса, вони їх знайшли. Але і водії, і джипи чесно зносили усі важкі ділянки

Навіть словацькі колеса стійко витримували специфіку українського бездоріжжя

Та все ж час від часу доводилося перевіряти, як там отой, карданний...
Нікуди не дінешся – на забутих дорогах Закарпаття одним із головних інструментів була лебідка, якою щоразу витягували машини

У перший же день довелося поплавати – з наполовину затопленим салоном машини переходили брод

А наступного дня наш водій Драгош акуратно “поклав” на борт. Стецькі: “Драгоші, чи єще там жиєш?”

Драгош з “танку”: “Жию, жию!” Виходити з транспорту довелося вже, немов з потопленого корабля

Дорога - а таку колію й дорогою назвати важко - була не з простих

Хоча машини й додали здорові колоди, доводилося постійно їх прибирати

Бо тут, виявилося, не гірше, ніж у справжніх джунглях

Керівник клубу Гонза і його колега Стецькі – хлопці, перевірені в пісках Африки і снігах Росії, намагаються розібратися в довоєнних українських картах

Регулярно доводилося примайти “грязеві ванни”. Хоча такі калабані авта проходили, навіть не задумуючись

Драгош втомився кермувати і насолоджується українською природою
Бо де ще так можна відпочити, як в українських Карпатах...

Фото Дмитра Стаховського

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