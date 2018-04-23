Чехи на англійських джипах приймали ”грязьові ванни” в Україні (фоторепортаж)
10:41, 30 травня 2007
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Після 5 днів, проведених у Карпатах, іноземці вже не помічали недоліків українських доріг...
Чеський клуб любителів позашляховиків “Defender Club” та один із словацьких шинних заводів влаштували «Matador off road Expedition Ukraine 2007», аби випробувати себе і своїх "коней" у горах Закарпаття. Після 5 днів, проведених у Карпатах, чехи вже не помічали недоліків українських доріг...
Чеські хлопці на британських автівках, якщо й не шукали пригод на свої колеса, вони їх знайшли. Але і водії, і джипи мужньо долали усі важкі ділянки
Колеса стійко витримували специфіку українського бездоріжжя
Та все ж час від часу доводилося перевіряти, як там отой, карданний...
Нікуди не дінешся – на забутих дорогах Закарпаття одним із головних інструментів була лебідка, якою щоразу витягували машини
У перший же день довелося поплавати – з наполовину затопленим салоном машини переходили брід
А наступного дня наш водій Драгош акуратно “поклав” машину на борт. Стецькі: “Драгоші, чи єще там жиєш?”
Драгош з “танку”: “Жию, жию!” Виходити з транспорту довелося вже, немов з потопленого корабля
Дорога - а таку колію й дорогою назвати важко - була не з простих
Хоча машини й додали здорові колоди, доводилося постійно їх прибирати
Бо тут, як виявилося, не гірше, ніж у справжніх джунглях
Керівник клубу Гонза і його колега Стецькі – хлопці, перевірені в пісках Африки і снігах Росії, намагаються розібратися в довоєнних українських картах
Регулярно доводилося примайти “грязеві ванни”. Хоча такі калабані авта проходили, навіть не задумуючись
Драгош втомився кермувати і насолоджується українською природою
Бо де ще так можна відпочити, як в українських Карпатах...
Фото Дмитра Стаховського
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