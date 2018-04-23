Чехи на англійських джипах приймали ”грязьові ванни” в Україні (фоторепортаж)

Чеський клуб любителів позашляховиків “Defender Club” та один із словацьких шинних заводів влаштували «Matador off road Expedition Ukraine 2007», аби випробувати себе і своїх "коней" у горах Закарпаття. Після 5 днів, проведених у Карпатах, чехи вже не помічали недоліків українських доріг...

Фото Дмитра Стаховського