Спецназ на футболі хотів ”блиснути” перед Ющенком з Януковичем

Фракція «Наша Україна» висловлює рішучий протест проти жорстокого побиття міліцією вболівальників на трибунах спорткомплексу «Олімпійський» під час фінального матчу "Динамо" - "Шахтар" на Кубок України з футболу 27 травня.

Відповідну заяву за підписом голови фракції «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА УНІАН надали в прес-службі “Нашої України”.

“Вся країна мала нагоду побачити незаконні й непрофесійні дії міліції в усій красі. Побиття вболівальників вже стало прикрою традицією для українських стадіонів. Однак те, що сталося в неділю, за цинізмом і жорстокістю перевершує всі попередні прецеденти. Невже за кілька запалених вогнів мають відповідати сотні вболівальників? Невже за появу фанатських смолоскипів на трибунах не несуть відповідальність міліціонери, які дозволили їх пронести на стадіон? Чи, можливо, спецназ таким чином хотів продемонструвати присутнім на матчі вищим керівникам держави свої здібності?”, - йдеться в заяві.

«Наша Україна» констатує, що в демократичній державі, яка, до того ж, збирається приймати футбольний чемпіонат Європи 2012 року, такі дії міліції повинні публічно і швидко розслідуватися, а винні – каратися.

“Безпрецедентний факт порушення прав людини тими, хто мав би їх захищати, потребує якнайшвидшого службового розслідування і покарання винних, - аж до відставки міністра внутрішніх справ, при якому такі дії міліції стали нормою”, відзначається в документі.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у ході фінальної гри між "Динамо" та "Шахтарем" за Кубок України з футболу за протиправні дії і непокору працівникам міліції було затримано 22 особи.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві, зокрема, після того, як було забито перший гол, уболівальники почали запалювати димові шашки. При спробі працівників спецпідрозділу “Беркут” зупинити такі дії, вболівальники стали чинити опір.