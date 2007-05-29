Донецькі альпіністи встановили на вершині Шиша Пангма прапор України

27 травня альпіністи Донецької області підкорили пік Шиша Пангма в Гімалаях висотою 8021 метр і встановили на вершині прапор України й символіку області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної державної адміністрації, сходження проходило в рамках першої Донецької Гімалайської експедиції. Альпіністи встановили на підкореній вершині прапор України, прапор Донецької області, а також шматок вугілля, видобутий гірниками шахти "Шахтарська-Глибока (ДП "Шахтарськантрацит") на глибині 1386 метрів.

У привітанні, направленому на адресу альпіністів, голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО й голова облради Анатолій БЛИЗНЮК зазначили, що цей успіх збагатив чудові традиції українського альпінізму. "Сходженням на Шиша Пангму ви не просто підкорили легендарну гірську висоту, але й взяли ще один рубіж у своєму житті, прославили наш шахтарський край", - йдеться в привітанні.