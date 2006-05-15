Блохін визначив 23-х футболістів, які поїдуть на Чемпіонат світу-2006

Сьогодні головний тренер національної збірної команди України Олег БЛОХІН направив до ФІФА список 23-х гравців, котрі братимуть участь у фіналі Кубка світу-2006 у Німеччині.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, серед них лише четверо легіонерів, двоє з яких виступають у російському чемпіонаті. Найбільше у збірній гравців київського „Динамо” - восьмеро, п’ятеро - представники донецького „Шахтаря” та четверо - з дніпропетровського „Дніпра”.

Список 23-х гравців, які вирушать на Чемпіонат світу 2006 року в Німеччині:

Воротарі: Олександр ШОВКОВСЬКИЙ („Динамо”, Київ), Богдан ШУСТ („Шахтар„, Донецьк), Андрій ПЯТОВ („Ворскла”, Полтава)

Захисники: Андрій НЕСМАЧНИЙ, Сергій ФЕДОРОВ, Владислав ВАЩУК (усі – „Динамо”, Київ), Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ, Андрій РУСОЛ (обидва - „Дніпро”, Дніпропетровськ), Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ („Шахтар”, Донецьк), В’ячеслав СВІДЕРСЬКИЙ („Арсенал”, Київ).

Півзахисники: Анатолій ТИМОЩУК („Шахтар”, Донецьк), Олег ШЕЛАЄВ, Сергій НАЗАРЕНКО (обидва - „Дніпро”, Дніпропетровськ), Олег ГУСЄВ, Сергій РЕБРОВ, Руслан РОТАНЬ (усі – „Динамо”, Київ), Андрій ГУСІН („Крилья Совєтов”, Самара, Росія), Максим КАЛІНІЧЕНКО („Спартак”, Москва)

Нападаючі: Андрій ШЕВЧЕНКО („Мілан”, Італія), Андрій ВОРОНІН („Байєр”, Леверкузен, Німеччина), Артем МІЛЕВСЬКИЙ („Динамо”, Київ), Андрій ВОРОБЕЙ, Олексій БЄЛІК (обидва – „Шахтар”, Донецьк).

Прес-служба ФФУ відзначає, що особливе занепокоєння викликала останнім часом проблема з воротарями, адже О.ШОВКОВСЬКИЙ отримав серйозну травму, а інші кандидати боролися за місця в основі своїх клубів. „Протягом усієї хвороби я тримав зв’язок з О.ШОВКОВСЬКИМ. Зараз помітно, що він вже відновився як фізично, так і психологічно. Матчі чемпіонату та кубку України продемонстрували його готовність. Наше завдання - допомогти йому на зборах відновитися повністю. Ми переконані, що до червневих матчів він підійде у всеозброєнні”, - зазначив тренер збірної Юрій РОМЕНСЬКИЙ.

При цьому прес-служба ФФУ називає “дещо несподіваною” кандидатуру третього голкіпера – 21-річного представника „Ворскли” Андрія ПЯТОВА, котрий разом з „молодіжкою” вирушив сьогодні до Португалії. Разом із цим ще двоє гравців, що вже 24 числа боротимуться за нагороди молодіжного чемпіонату Європи, потрапили до списку національної команди – гравець „Шахтаря” Дмитро ЧИГИРИНСЬКИЙ та динамівець Артем МІЛЕВСЬКИЙ. Як зазначив тренер збірної Андрій БАЛЬ, “за цими футболістами спостерігали протягом довгого часу, і вони протягом усього відбірного турніру чемпіонату Європи показали стабільність та й у своїх клубах виступають, переважно, в основному складі, що нам дає підстави вірити у їхні сили”.

Він додав, що не бачить проблем з А.ПЯТОВИМ, який вирушив до Португалії. „Для нього це буде чудова практика, яка є неоціненним ігровим багажем. Стосовно 20-річного Б.ШУСТА, то він зараз знаходиться у чудовій формі. Він чудово дебютував у єврокубках у складі „Шахтаря”, демонструє чудову гру в чемпіонаті. Загадайте в якому віці дебютували на найвищому рівні ШОВКОВСЬКИЙ, КАСІЛЬЯС, ЧЕХ, АКІНФЕЄВ...”.