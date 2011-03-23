«Зеніту» загрожують санкції через банан (фото)

Пітерський клуб може понести покарання, якщо Комітет з етики РФС прийде до висновку про те, що перед початком матчу 2-го туру "Зеніт" - "Анжі" на стадіоні "Петровський" мала місце расистська витівка проти капітана гостей Роберто Карлоса. Як фотокореспонденти, так і телекамера каналу "НТВ-Плюс" під час церемонії підняття прапора на арені зафіксували, як один з уболівальників з трибуни простягав бразильцеві банан.

- Ми маємо намір уважно вивчити цей інцидент, - сказав глава комітету Алу Алханов. - Без уваги його точно не залишимо. Між іншим, до "Зеніта" є питання і по минулому року. Але поки що мені важко сказати, про які наслідки може йти мова. Існує дуже великий список санкцій за подібну поведінку вболівальників: штраф, проведення матчу без глядачів, дискваліфікація стадіону і навіть зняття з команди очок, якщо негативне явище мало масовий характер. У середу я розраховую отримати необхідні документи. Багато що також залежить від того, чи надійде скарга від "Анжі".

- Подавати скаргу не мають наміру, - сказав, у свою чергу, генеральний директор махачкалінців Герман Чистяков. - "Зеніт" нас добре приймав, і у пітерського клубу є служба безпеки, яка сама займеться пошуками цього ідіота. Від нас з цього приводу буде заява. Що стосується Роберто Карлоса, то ми з ним цю тему не обговорювали. Але, думаю, за свою кар'єру бразилець багато чого побачив. Так що бананом його не здивуєш і не налякаєш.

Спорт-Экспресс