Калитвинцев думає, що гра зі збірною Італії буде цікавою

Завдання, яке стоїть перед національною командою України з футболу - награти стабільний склад.

Про це напередодні матчу проти Італії заявив в.о. головного тренера збірної Юрій Калитвинцев, передає "Чемпіон".

"У нас є група людей, які будуть працювати за індивідуальною програмою. Це стосується тих гравців, які після матчів останнього туру чемпіонату України приїхали в збірну з травмами. Є пошкодження у Ротаня, Чигринського, Девіча. Сьогодні температура піднялася у Ощипка", - сказав Калитвинцев.

"Що стосується їх участі у матчі, то це питання проясниться через пару днів. Сподіваюся, все буде нормально. Але про всяк випадок ми довизвали в збірну Мандзюка. Не виключаємо, що склад все-таки доведеться варіювати", - зазначив наставник.

Також тренер розповів про підготовку команди до матчу.

"Федерація пішла нам на зустріч - на моє прохання, нам не поставили першу гру. А гра - це завжди результат підготовки. У нас є час проаналізувати дії італійців, і добре підготуватися до зустрічі з цим суперником. Тим більше, що у хлопців зараз важкий графік. Їм треба відновитися. Гра - це добре, але треба ще й тренуватися", - впевнений Калитвинцев.

"Ми домовилися з Павлом Яковенком, що п`ятьох гравців відпускаємо на гру молодіжної збірної, тому зараз ми знаходимося в усіченому складі. Але проблем з цим немає. Наше завдання - награти "кістяк", зігратися. Тому не чекайте великих змін у складі", - запевнив Юрій Калитвинцев.

Юрій Миколайович впевнений, що матч між Україною та Італією буде цікавий.

"Інформації по супернику у нас багато. Я переглядав матчі італійців проти Німеччини, Ірландії, Румунії. Крім того, у нас буде інформація по їхній грі зі Словенією в рамках відбіркового циклу Євро-2012. Подивимося в якому складі вони приїдуть. Це дуже хороша команда, яка добре виступає у своїй відбірковій групі, тому гра буде цікавою", - заявив тренер.